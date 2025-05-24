Yapay zeka ile Üstad'la birebir sohbet! Başkan Erdoğan "Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" sergisini gezdi | “Ayasofya” sorusuna duygulandıran cevap

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde izlenime sunulan 'Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul' sergisini gezdi. Erdoğan, ziyaretçilere yapay zeka destekli interaktif bir sistemle Necip Fazıl Kısakürek ile birebir sohbet etme imkanı sunan sistemi denedi. Başkan Erdoğan, Kısakürek'in makinesinden çıkan İstanbul fotoğraflarını da inceledi. Öte yandan Üstad Necip Fazıl Kısakürek'e yöneltilen “Ayasofya” sorusuna yapay zeka ile duygulandıran cevap geldi.

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