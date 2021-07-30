Yangında evini kaybetti: İYİ Parti heyetini evine sokmadı

Osmaniye'de çıkan yangında evi yanan ve Mahmut Torşahin, bölgeye incelemelerde bulunmak üzere gelen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Arzu Önşen'in de aralarında bulunduğu heyete tepki göstererek evine sokmadı. Yangında mağdur olan Topşahin İYİ Parti heyetine "Çıkar mısınız evimden. Benim evime girmeyin lütfen. Sizin benim için yapacağınız bir şey yok" ifadelerini kullandı.