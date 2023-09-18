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Yandaş Portakal CHP ve İYİ Parti'yi topa tuttu: Hepsi yalan

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Giriş: 18.09.2023 22:34
Mayıs seçimlerindeki hezimetin ardından birbirine düşen CHP ve İYİ Parti’nin yerel seçimler üzerindeki kirli pazarlığı bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti’nin 81 ilde kendi adayları ile çıkacaklarını ilan etmesinin ardından, saflara çekilip gelişmeler izlenmeye başladı. CHP yandaşı Fatih Portakal, CHP ve İYİ Parti arasındaki ‘yerel seçim’ kaosuna yönelik sert bir gönderme yaptı. Portakal, mayıs ayındaki hezimet dolu seçimleri referans göstererek, "İyi kandırmışsınız bizi gerçekten. Kalp işaretleri, ev ziyaretlerini görünce siyasette bir şeyler değişiyor sandık, hepsi yalan" ifadelerini kullandı.
Yandaş Portakal CHP ve İYİ Parti’yi topa tuttu
Yandaş Portakal CHP ve İYİ Parti'yi topa tuttu
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