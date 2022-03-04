04 Mart 2022, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yamal Boru Hattı’nda gaz akışı kesildi! Global markalar Rusya’dan çıkıyor
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla sahada başlayan savaş, küresel çapta ekonomik savaşa da dönüştü. Rusya Almanya'ya doğalgaz taşıyan Yamal Boru Hattı’nı kapattı. Öte yandan global markalar Rusya’dan çıkmaya devam ediyor. Detayları A Para dış haberler şefi Bora Balar anlattı.