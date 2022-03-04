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Yamal Boru Hattı’nda gaz akışı kesildi! Global markalar Rusya’dan çıkıyor

A Haber
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Giriş: 04.03.2022 15:11
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla sahada başlayan savaş, küresel çapta ekonomik savaşa da dönüştü. Rusya Almanya'ya doğalgaz taşıyan Yamal Boru Hattı’nı kapattı. Öte yandan global markalar Rusya’dan çıkmaya devam ediyor. Detayları A Para dış haberler şefi Bora Balar anlattı.
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