05 Ekim 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yalova'da CHP’den Kur’an kursuna ret oyu

Yalova'da CHP’den Kur’an kursuna ret oyu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.10.2021 13:38
Yalova Belediyesi'nin Ekim ayı meclis toplantısında bir dizi teklif oylamaya sunuldu. Onlardan biri de, 200 metrekare arsa içinde tek katlı binanın Kur'an kursu olmasıydı. CHP'li üyeler hayır oyu kullandı.

Yalova Belediye meclisinde CHP'li üyeler, Kur'an kursu açılmasını tartışma konusu yaptı.

Belediyenin Ekim ayı toplantısında İsmetpaşa Mahallesinde park alanı içerisindeki tek katlı binanın Kur'an kursu olarak kullanılması oylamaya sunuldu.

AK Parti ve MHP'li üyelerin evet oyuyla bina 10 yıllığına Yalova Müftülüğüne devredildi. Ancak CHP hayır dedi. CHP Meclis Üyesi Cem İnci, 'biz Kur'an kursuna karşı değiliz' diye başladığı söze, bir dizi bahaneler sıraladı.

Öte yandan 200 metrekare arsa içindeki tek katlı bina AK Parti ve MHP'nin oylarıyla Kur'an kursu olarak kullanılmaya başlanacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bursa’da silah kaçakçılarına 40 dronla operasyon! Onlarca kişi yakalandı
Bursa'da silah kaçakçılarına 40 dronla operasyon! Onlarca kişi yakalandı
CHP’den Kur’an kursuna ret oyu
CHP’den Kur’an kursuna ret oyu
Irak’ın kuzeyinde PKK’ya darbe
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya darbe
AK Parti’de çifte toplantı
AK Parti'de çifte toplantı
SP YİK Başkanı Karamollaoğlu oldu
SP YİK Başkanı Karamollaoğlu oldu
3. doz BioNTech aşısı yapılacak mı?
3. doz BioNTech aşısı yapılacak mı?
PKK’ya İlkbahar-Yaz darbesi
PKK'ya İlkbahar-Yaz darbesi
ABD’ye resti çekti
ABD'ye resti çekti
Evlat nöbeti’nde 764. gün
Evlat nöbeti'nde 764. gün
Belediye işçilerine suçüstü
Belediye işçilerine suçüstü
Sahil Rüzgarı-2 Operasyonu başlatıldı
Sahil Rüzgarı-2 Operasyonu başlatıldı
21 ilde FETÖ operasyonu
21 ilde FETÖ operasyonu
Daha Fazla Video Göster