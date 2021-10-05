Yalova'da CHP’den Kur’an kursuna ret oyu

Yalova Belediyesi'nin Ekim ayı meclis toplantısında bir dizi teklif oylamaya sunuldu. Onlardan biri de, 200 metrekare arsa içinde tek katlı binanın Kur'an kursu olmasıydı. CHP'li üyeler hayır oyu kullandı.

Yalova Belediye meclisinde CHP'li üyeler, Kur'an kursu açılmasını tartışma konusu yaptı.

Belediyenin Ekim ayı toplantısında İsmetpaşa Mahallesinde park alanı içerisindeki tek katlı binanın Kur'an kursu olarak kullanılması oylamaya sunuldu.

AK Parti ve MHP'li üyelerin evet oyuyla bina 10 yıllığına Yalova Müftülüğüne devredildi. Ancak CHP hayır dedi. CHP Meclis Üyesi Cem İnci, 'biz Kur'an kursuna karşı değiliz' diye başladığı söze, bir dizi bahaneler sıraladı.

Öte yandan 200 metrekare arsa içindeki tek katlı bina AK Parti ve MHP'nin oylarıyla Kur'an kursu olarak kullanılmaya başlanacak.