Yalova Eski Belediye Başkanı Vefa Salman'dan tuhaf eleştiri

Yalova Belediyesi'nin yıpranmış cadde ve sokaklarda onarım yapması "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından yargılanan Yalova Eski Belediye Başkanı Vefa Salman'ı rahatsız etti. Salman yapılan onarım çalışmalarını eleştirerek “Göz boyamak ve şov yapmak için laf olsun diye asfalt dökmek bana göre kente haksızlık ve ihanet..” ifadelerini kullandı.