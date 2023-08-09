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“Yalnız Kurt” ne demek? 10 bin kişilik "Yalnız Kurt" deşifre oldu... Müthiş operasyonun detayları A Haber'de

A Haber
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Giriş: 09.08.2023 11:53
İstanbul Emniyeti DEAŞ'ın birbirinden habersiz hücrelerinden oluşan yaklaşık 10 bin kişilik kadrosuna erişti. Sabah Gazetesi bu kritik operasyonun ayrıntılarına ulaştı.O nefes kesen operasyonun detaylarını Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, A Haber canlı yayınında anlattı.
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