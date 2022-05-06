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Yalnız Kurt dizisi Türkiye'de bugün yapılmak istenen mülteci provokasyonuna böyle ışık tutmuş

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Giriş: 06.05.2022 22:27
Türkiye genelinde Suriyeliler başta olmak üzere sığınmacı ve mültecilere yönelik başta bazı siyasi isimler söylemleriyle ülke genelinde provokasyonları ateşlenmeye çalışıyor. Bu sürece yönelik geçtiğimiz ay ATV ekranlarında yayınlanan Yalnız Kurt dizisindeki bir sahne yeniden akıllara geldi. Sevilen dizide Türkiye'nin belli bölgelerinde sergilenmeye çalışılan sığınmacı provokasyonu deşifre edilerek olaya dikkat çekilmişti. İşte Türkiye'den körüklenmeye çalışılan mülteci meselesinin gerçek yüzü ve Yalnız Kurt dizisindeki o sahne...
Yalnız Kurt dizisi Türkiye’de bugün yapılmak istenen mülteci provokasyonuna böyle ışık tutmuş
Yalnız Kurt dizisi Türkiye'de bugün yapılmak istenen mülteci provokasyonuna böyle ışık tutmuş
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