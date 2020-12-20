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Yaklaşık 20 bin PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi! Bilançonun detaylarını Kerim Ulak A Haber'de açıkladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.12.2020 15:45
Güncelleme:20.12.2020 16:35
Eli kanlı terör örgütü PKK'ya 2020 yılında da ağır darbe vuruldu. Peki yurt içi ve yurt dışında yapılan terör operasyonlarının bilançosu ne? Kaç terörist öldürüldü? Kaç terörist teslim oldu? Ayrıntıları A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak canlı yayında anlattı. Ulak'ın açıkladığı verilere göre son 6 yıl içerisinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen yurt içi ve yurt dışı operasyonlarda 20 bine yakın terörist etkisiz hale getilrdi.

Güvenlik güçleri son yıllarda terör örgütlerine darbe üstüne darbe vuruyor. İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre yurt içinde sayıları 300'lere inen terör örgütü PKK bitme noktasına geldi. Bazı güvenlik ve terör uzmanları ise 2021 yılının bahar aylarında Türkiye'nin PKK terör örgütünü tamamen yok edeceğini açıklamıştı.

Son dakika | A Haber canlı yayınında flaş açıklamalar: Terör örgütü PKK bitme noktasında! Önümüzdeki baharda... A HABER CANLI YAYININDA FLAŞ AÇIKLAMALAR: TERÖR ÖRGÜTÜ PKK BİTME NOKTASINDA! ÖNÜMÜZDEKİ BAHARDA...

A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak canlı yayında terörle mücadeledeki son verileri paylaştı. Rakamlarda yurt içi ve yurt dışında son 6 yılda kaç PKK'lı öldürüldü? Son 5 yılda arananlar listesindeki kaç PKK'lı etkisiz hale getirildi? Son 4 yılda ikna yoluyla kaç PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu? PKK'ya katılımda son rakamlar ne? 2020 PKK için nasıl yıkım yılı oldu? 2020'de 81 üst düzey PKK'lı öldürüldü?

Ulak'ın canlı yayında açıkladığı veriler göre;

Son 6 yıl içerisinden yurt için ve yurt dışında düzenlenen operasyonlarda 20 bine yakın YPG/PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Açıklanan verilere göre yurt içinde 4527 yurt dışında ise 13899 terörist düzenlenen operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

Son 5 yıl içerisinde PKK terör örgütünün sözde yöneticileri arasında yer alan ve güvenlik güçlerinin aranan terörist listesinde (kırmızı mavi yeşil turuncu ve gri) yer alan toplam 284 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Terör örgütüne vurulan bu ağır darbeler sonrası kaçışmalar başladı ve ikna yoluyla teslim olan teröristleri sayısında ise büyük bir artış gözlemlendi. Aynı şekilde güvenlik güçlerinin terörle mücadelesindeki başarı, terör örgütüne katılım yollarını da kapattı ve katılım aranı iki haneli rakamlara kadar düştü.

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