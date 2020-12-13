Son dakika haberleri... Terör örgütü PKK bitme noktasına geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ülkemiz sınırları içerisinde 320 teröristin kaldığını açıklamıştı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ ise A Haber ekranında Türkiye'nin terörle mücadelesindeki başarının altını çizerek önümüzdeki bahar aylarından itibaren terörün ülkemizin gündeminden düşeceğini ve terörle mücadeleye ayrılan kaynakların vatandaşlarımıza hizmet için ayrılacağını ifade etti. İşte Coşkun canlı yayında yaptığı o açıklamalar...

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Türkiye'nin terörle mücadelesindeki son durumu A Haber canlı yayınında yorumladı.

Terörle mücadelede nereden nereye geldiğimizi gösteren çarpıcı bir örnektir, binli on binli rakamlardan ellili rakamlara indiğimizi çok yakında zamanda onlu rakamları konuşacağımız günlere hızla ilerliyoruz diyen Coşkun şu ifadeleri kullandı;

2020 yılına baktığımız Türkiye'nin terörle mücadelede konsept değişikliğine gittiğimizi görüyoruz. Terörle mücadeleyle ilgili açıklamalar sadece Genelkurmay, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılıyordu. Terör sadece Genelkurmay'a teslim edilemeyecek kadar ciddi bir meseleydi Türkiye açısından, bunun farkına varan siyasi irademiz ciddi bir konsept değişikliğine gitti. Bu açıklamalar artık Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu tarafından ulusla paylaşılıyor. Terörle mücadeleyi devletimiz topyekun bir mücadeleye dönüştürdü.

SIRA SÖZDE LİDER KADROSUNA GELDİ

883 terörist ikna yoluyla teslim oldu. Bu bile örgütteki (PKK) çözülmenin geleceği noktanın işareti. Bu bile terör örgütünün başındaki sözde liderler artık sıranın kendilerine geldiğini gördüler. Bu sözde lider kadrosunun elindeki piyon takımı bitti, 320'li rakamları konuşuluyor artık önümüzdeki haftalar aylar sonra 10'lu rakamları konuşacağız. Kandil'deki sözde lider kadrosunun elinde terörist kalmadı, bulunduğu inlerinden bile çıkamıyorlar. Örgüt artık bitme noktasında...

TERÖRLE MÜCADELEDE SON ŞANS

İçişleri Bakanımız açıklamıştı 'kışta gelse güvenlik güçleri dağdan inmeyecek, mücadeleye devam' demişti. Bu durumda terör örgütünün 3 şansı var. Ya teslim olacak, ya kaçacak ya da telef olup kurda kuşa veya Mehmetçiğe yem olmasını bekleyecek! Dolayısıyla önümüzdeki bahar aylarında terör örgütünün tamamen bittiğini konuşuyor olacağız. Önümüzdeki dönemde terörle defterin kapandığını halkımıza müjdeleyeceğimizi umuyorum. Terörle mücadelede çok ciddi bir noktaya geldik. Şu an yürütülen siyaset son şans, önümüzdeki baharda terörle mücadeleye ayırdığımız parayı ülke refahına ayıracağımızı ümid ediyorum.