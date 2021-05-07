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VLP aşısında yeni dönemi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank duyurdu

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Giriş: 07.05.2021 20:16
Güncelleme:07.05.2021 20:20
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren VLP temelli aşının insan denemelerinin Faz-1 aşaması çerçevesinde 2. doz aşısı uygulandı. Aşı sonrası açıklamalarda bulunan Varank, VLP aşısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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