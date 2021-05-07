VLP aşı çalışmalarının yapıldığı tesis görüntülendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Marmara Teknokent’teki (MARTEK) Biyoteknolojik İlaç Tesisi'nde yerli aşı çalışmaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. VLP aşı adayının Faz 2 tasarımının İngiliz varyantı kapsamında Spike proteininde meydana gelen çeşitli mutasyonları da dikkate alarak hazırlandığını belirten Bakan Varank, "Yıl sonundan önce aşı adayının kullanıma hazır olmasını hedefliyoruz” dedi. İşte VLP aşı çalışmalarının yapıldığı tesisten özel görüntüler...