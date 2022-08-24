24 Ağustos 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Vize olayının perde arkasında ne var? Amaç 2023 seçimleri öncesi iktidarı zorda bırakmak mı? ABD'nin TÜSİAD'a mektubu ne anlama geliyor?
ABD ve AB ülkelerinin bilinçli vize oyunu ne anlama geliyor? Amaç seçim öncesi hükümeti zora sokmak mı? Türk firmaların Rusya ile ticareti kimleri rahatsız ediyor? ABD'nin TÜSİAD'a mektubu ne anlama geliyor? Türk firmaları neden yaptırımla tehdit ediliyor? Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın ve İş İnsanı Murat Akyüz A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.