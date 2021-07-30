Vefat eden eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş 15 Temmuz'da polis ekiplerine böyle emir vermişti!

Son dakika haberi... 2015-2017 yılları arasında Sakarya Valiliği görevinde bulunan Hüseyin Avni Coş, evine giderken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Hüseyin Avni Coş 15 Temmuz'da gözaltına alınan askerlere "Millete nasıl ateş ettiniz? Siz Türk askeri değil misiniz, kanunsuz emirden haberiniz yok mu?" sözleriyle tepki göstermişti.