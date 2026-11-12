Asrın felaketinden küllerinden doğan vizyon proje! İskenderun sahili yenilendi: Recep Tayyip Erdoğan Sahil Parkı hizmete açıldı

6 Şubat asrın felaketinde 80 santimetre çökme meydana gelen ve deniz suyunun basması sonucu caddelerinde botlarla gezilen Hatay İskenderun sahili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından küllerinden yeniden inşa edildi. "Mavi yeşile doysun" sloganıyla hayata geçirilen ve sahil bandında bir ilk olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ismi verilen dev sahil parkının 1. etabı tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Bölgedeki tarihi dönüşümü ve modern yaşam alanını, A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur canlı yayında anlattı.