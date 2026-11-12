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Niğde'den COP31'e yeşil enerji damgası! Türkiye'de bir ilk: Belediye binası hidrojenle ısınıyor
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Niğde'den COP31'e yeşil enerji damgası! Türkiye'de bir ilk: Belediye binası hidrojenle ısınıyor

Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde Niğde'nin çevreci projeleri uluslararası katılımcıların ilgisini çekti. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, A Haber canlı yayınında Türkiye'de bir ilk olduğunu belirttiği hidrojenle ısıtılan belediye binası projesini anlattı. Güneş ve rüzgâr enerjisiyle elektrik ve hidrojen ürettiklerini söyleyen Özdemir, ayrıca 3 megavatlık GES sayesinde atık su arıtma tesisinin enerji ihtiyacını karşıladıklarını açıkladı.

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