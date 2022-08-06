07 Ağustos 2022, Pazar
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Vatandaştan Meral Akşener'e çok ağır kahvaltı tepkisi: Çünkü Süleyman Soylu size kahvaltı yapacak heval bırakmadı
Dün kendisine soru soran bir genç kıza parmak sallayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün de Armutlu da bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Akşener'in esnaf ziyareti esnasında bir vatandaş kendisine ‘’Güzel Armutlumuzda kahvaltı ettiniz mi?’’ sorusunu sordu. Soruya şaşıran Akşener, “Yok, kahvaltımı evimde ettim” cevabını verdi. Vatandaşın bu cevap sonrası söylediği cümle ise sosyal medyada gündem oldu. İşte o anlar...