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Vatandaşa yok İmamoğlu'na var! Lüks restorana giderken hususi kar küreme aracını peşine taktı

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Giriş: 25.01.2022 19:41
İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan ve adeta bir afet görüntülerinin oluşmasına neden olan yoğun kar yağışı hayatı felç etti. İBB kar küreme ekiplerinin yetersiz kalması ve yolların tuzlanmaması sonucu çoğu vatandaş yolda kalırken yaşanan olay trafik kazalarına da davetiye çıkardı. İstanbullu böylesine bir çilenin içindeyken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lüks bir restorantta yediği akşam yemeği sosyal medyada vatandaşların yoğun tepkisini çekerken binlerce vatandaş İmamoğlu'nu istifaya davet etmişti. Bu olaya ilişkin yeni bir gelişme daha yaşandı. İmamoğlu'nun balık yemek üzere gittiği restoranın yolları İmamoğlu'nun restorana gidiş ve çıkış saatlerine bağlı olarak 10 dakikada bir olmak üzere temizlenirken tuzlama çalışmaları da yapıldı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, İBB Başkanı İmamoğlu'nun konvoyunun peşinden gelen bir kar küreme aracı dikkatlerden kaçmadı. İşte o anlar...
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