Van'da MİT'in kurtardığı İranlı Pilot Binbaşı Mehrdad Abdarbaşi'nin ilk ifadesine A Haber ulaştı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) geçtiğimiz günlerde Van’da bir operasyona imza atmış, İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişiyi suçüstü yakalamıştı. Operasyonun detaylarına A Haber ulaştı. Özellikle de kaçırılmak istenen İranlı Pilot Binbaşı Mehrdad Abdarbaşi'nin ilk ifadesini A Haber Yurt-İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak aktardı. Ulak, Pilot Abdarbaşi'nin Suriye'de İran için pilotluk yapmak istemeyince baskı gördüğünü belirtti. İşte Abdarbaşi'nin ifadesinde yer alan Suriye, "kadın" ve Türkiye detayı...

MİT'in kurtardığı İranlı pilotun ilk ifadesine A Haber ulaştı. A Haber Yurt-İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak detayları canlı yayında anlattı.

FLAŞ SURİYE DETAYI

İran Devrim Muhafızlarında helikopter pilotu olan Binbaşı Mehrdad Abdarbaşi "Suriye'de İran için pilotluk yapmak istemeyince baskı gördüm" dedi.

MİT İRAN'I ÇÖZDÜ

Abdarbaşi, "Kaçırılmamla muhaliflere mesaj verilecekti" ifadelerine yer verdi.

"İran istihbaratı için değerim yoktu" diyen Abdarbaşi "MİT İran istihbaratını deşifre etti" mesajını verdi.

"SIR KADIN" KİM?

Film gibi operasyondaki "sır kadın" detayı da çok konuşuldu. MİT'in kurtardığı Pilot Abdarbaşi, "İran istihbaratı bir kadını kullandı" ifadelerine yer verdi.

Abdarbaşi, "İlaç içirip beni kaçırmak istediler" dedi.

ESKİ EŞİNE BASKI VE PARA TEKLİFİ

Öte yandan Abdarbaşi'nin eski eşine de İran istihbaratı tarafından baskı yapıldığı ortaya çıktı.

Kerim Ulak'ın açıklamasına göre; eski eşe 10 bin dolar para teklifi yapıldı ve teklifi kadın kabul etmedi.

TÜRKİYE OYUNU BOZDU

"Bu operasyon başarılı olsaydı İran, Türkiye'ye muhalifler üzerinden bir mesaj verecekti" diyen Ulak, MİT'in flaş operasyonuyla Türkiye'nin bu oyunu bozduğunu ifade etti.

Ulak, Abdarbaşi'nin Suriye'deki masum sivillere zarar vermemek için Türkiye'ye sığınma talebiyle geldiğini de aktardı.

TÜRKİYE'DEN KRİTİK OPERASYON

Tüm gelişmeler sonrası flaş bir operasyonla MİT ve Emniyet geçtiğimiz günlerde Van'da bir operasyona imza atmış, İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişiyi suçüstü yakalamıştı.

OPERASYON TARİHİ

24 Eylül saat 21.00 sularında M.A'yı kaçırmak üzere ikametgaha girmeye çalışan İran vatandaşı S.S. ve Türk vatandaşı M.E.A gözaltına alındı.

6 TÜRK VAR

Operasyonda 6 Türk vatandaşından oluşan diğer şebeke üyeleri de yakalandı.





