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05.02.2020
Van'a giden Bakan Soylu'dan ilk açıklama: 63 kardeşimiz sağ çıkarıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çığın arama kurtarma çalışması yürüten ekiplerin üzerine düştüğü bölgede incelemelerde bulundu. Soylu, burada yaptığı açıklamada, bölgede çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü anlattı.
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