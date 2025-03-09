09 Mart 2025, Pazar

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Van-Tahran tren seferleri başlıyor

Van-Tahran tren seferleri başlıyor

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.03.2025 14:26
Güncelleme:09.03.2025 14:26
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van-Tahran yolcu treninin Tahran’dan bugün hareket edeceğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, Van’dan Tahran’a ilk seferin ise yarın gerçekleşeceğini belirtti. Öte yandan Bakan Uraloğlu, trenin Pazar ve Çarşamba günleri Tahran'dan, Pazartesi ve Perşembe günleri ise Van'dan hareket edeceğini ifade etti.
Van-Tahran tren seferleri başlıyor
Van-Tahran tren seferleri başlıyor
Van-Tahran tren seferleri başlıyor
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