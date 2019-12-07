BİZE ULAŞIN
07.12.2019
Van Başkale Belediyesi'ne atanan kayyum göreve başladı
Van’ın Başkale ilçesinde terör örgütü propagandası suçlamasıyla görevden uzaklaştırılan HDP'li Erkan Acar’ın yerine görevlendirilen İlçe Kaymakamı Asım Solak, kayyum olarak göreve başladı.
Başkale ilçesinde terör örgütü propagandası suçlamasıyla görevden uzaklaştırılan HDP'li Erkan Acar'ın yerine İlçe Kaymakamı Asım Solak, kayyum olarak atandı.
Sabah saatlerinde belediyeye gelen Kaymakam Solak, birimleri tek tek gezerek, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.