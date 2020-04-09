Vali Yerlikaya telefonla o paylaşımın hedefindeki aileyi aradı | Video

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay'ın tepki çeken paylaşımında bulunduğu kadını telefonla arayarak destek verdi. Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Hiç kimsenin duygularımızı incitmesine, zedelemesine, ayrımcılık yapmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Aile Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay, sosyal medyada bir vatandaşa hakaret ettiği gerekçesiyle görevinden alındı. İstanbul Valiliği, Nail N.'nin paylaşımına sert tepki gösterdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da telefonla aileyi arayarak destek verdi.



Yerlikaya yaptığı sosyal medyadan yaptığı açıklamada ise , "Bayrağımızın altında yaşayan herkes kardeşimiz... Bu ülkenin eşit ve onurlu vatandaşı... Hiç kimsenin duygularımızı incitmesine, zedelemesine, ayrımcılık yapmasına izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

VALİ YERLİKAYA SERT TEPKİ GÖSTERDİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle görevden alınan İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı N.N'nin paylaşımını kınadı.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Nail Noğay'ın paylaşımını çirkin bir paylaşım olarak gördüğünü aktararak, müdür yardımcısının Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından görevden alındığını ve hakkında tahkikat başlatıldığını belirtti.

Vali Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İlimizdeki bir kamu görevlisi tarafından yapılan ve hiçbir insani ve vicdani ölçüye sığmayacak bu çirkin paylaşımı esefle kınıyoruz. Her vatandaşımızın hiçbir ayrımcılığa tabi olmadan, devletimizin bütün imkanları ve kamu hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanması için gece gündüz demeden, görev yapmaya devam edeceğiz."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür yardımcısı görevinde bulunan Nail Noğay'ın Twitter hesabından "Çocuklarımız aç, nasıl evde kalalım şimdi ben dilenmekten çöpten yiyecek toplamaktan geliyorum" diyen kadına "Geber" yanıtını vermesi büyük tepki çekti. Konuyla ilgili açıklama yapan Aile, Çal��şma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Söz konusu şahıs olayın hemen akabinde görevden alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır." açıklamasını yaptı.

Twitter'da paylaşılan içeriğe bir kadın "Şu anda çok mağdur durumdayım. Şimdi çocuklarım aç kalmasınlar diye dilenmekten geliyorum. Bana ne güzel diyorlar ki, 'Çıkma, çıkma.' Mecbur çıkacağım. Bir gelir olmayınca ne olacak? Mecbur kendimi dışarı atacağım. Şu anda ben dilenmekten geliyorum, kim bunu biliyor? Sadece 'çıkma' yapıyorlar. Gelsinler evimin halini görsünler," sözleriyle içinde bulunduğu durumu anlattı.

Bu paylaşımı da İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür yardımcısı N.N. alıntılayarak "Geber" ifadesiyle yeniden paylaştı.

Görev tanımı "Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Çocuk Kulüpleri Birimi" olan N.N., yaklaşık 7 saat sonra, gelen tepkiler üzerine tweetini sildi.

SON DAKİKA: BAKANLIK AÇIKLADI: İL MÜDÜR YARDIMCISI NAİL NOĞAY GÖREVDEN ALINDI! İFADELERİ SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ