Son dakika: Bakanlık açıkladı: İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay görevden alındı! İfadeleri sosyal medyada büyük tepki çekmişti
Son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Baakanlığından yapılan açıklamada "Dün sosyal medyada vatandaşımıza yönelik ifadeleriyle gündeme gelen İstanbul İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay görevinden alındı. Noğay hakkında Bakanlık nezdinde soruşturma başlatıldı." denildi.
İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür yardımcısı görevinde bulunan Nail Noğay'ın Twitter hesabından "Çocuklarımız aç, nasıl evde kalalım şimdi ben dilenmekten çöpten yiyecek toplamaktan geliyorum" diyen kadına "Geber" yanıtını vermesi büyük tepki çekti. Konuyla ilgili açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Söz konusu şahıs olayın hemen akabinde görevden alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır." açıklamasını yaptı.
Twitter'da paylaşılan içeriğe bir kadın "Şu anda çok mağdur durumdayım. Şimdi çocuklarım aç kalmasınlar diye dilenmekten geliyorum. Bana ne güzel diyorlar ki, 'Çıkma, çıkma.' Mecbur çıkacağım. Bir gelir olmayınca ne olacak? Mecbur kendimi dışarı atacağım. Şu anda ben dilenmekten geliyorum, kim bunu biliyor? Sadece 'çıkma' yapıyorlar. Gelsinler evimin halini görsünler," sözleriyle içinde bulunduğu durumu anlattı.
Bu paylaşımı da İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür yardımcısı N.N. alıntılayarak "Geber" ifadesiyle yeniden paylaştı.
Görev tanımı "Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Çocuk Kulüpleri Birimi" olan N.N., yaklaşık 7 saat sonra, gelen tepkiler üzerine tweetini sildi.
BAKANLIKTAN JET KARAR
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da konuyla ilgili açıklama yaptı ve "Söz konusu şahıs olayın hemen akabinde görevden alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.
Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:
"Bakanlığımıza bağlı çalışan bir İl Müdür Yardımcısı'nın sosyal medyada gündeme gelen çirkin paylaşımı toplumumuzun tepkisini çekmiştir.
Birlik ve beraberlik ruhumuzu yaralayıcı bir dil ve üslup devletimizin hiçbir kademesinde asla kabul edilemez.
Anne ve yavrularımız ziyaret edilerek ihtiyaçları karşılanacak ve bakanlığımız hizmet modellerinden faydalandırılacaktır. Bilinmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğu yerde kimse sahipsiz ve yalnız değildir.
Biz; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tüm vatandaşlarımızın huzur, barış ve refah içerisinde birlikte yaşaması için canla başla çalışmaya devam ederek bu tür davranışlara asla izin vermeyeceğiz.
Söz konusu şahıs olayın hemen akabinde görevden alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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