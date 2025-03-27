27 Mart 2025, Perşembe
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Vali Gül'den bayram tedbirlerine ilişkin açıklama: Tedbirlerimizi artırdık!
İstanbul Valisi Davut Gül, Ramazan Bayramı öncesi, Büyük İstanbul Otogarı'nda trafik denetimine katıldı. Vali Gül, bayramda alınan tedbirlere ilişkin, "Bu Ramazan Bayramı'nda da emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz, kaymakamlarımızın koordinesinde İstanbul’umuzun hemşerilerimizin ağız tadıyla bir bayram geçirmesi için 7 gün 24 saat alanda olacaklar" dedi.