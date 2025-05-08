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Vakıflar Haftası Kutlama Programı | Başkan Erdoğan: Evliliğin önündeki engeller kaldırılmalı

Vakıflar Haftası Kutlama Programı | Başkan Erdoğan: Evliliğin önündeki engeller kaldırılmalı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.05.2025 15:06
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vakıflar Haftası Kutlama Programı'nda açıklamalarda bulundu. Aile Yılı'nın önemine vurgu yapan Başkan Erdoğan "Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz. Evliliğin kolaylaştırılması, teşvik edilmesi, önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor. Bu konuya önem, öncelik vermemiz gerekiyor." dedi. Erdoğan, “Camilerimiz, medreselerimiz, imaretlerimiz, han ve kervansaraylarımız, daha nice eser ecdadın tarihe düştüğü eşsiz bir not hükmündedir. Biz tüm vasıflarımızla aynı zamanda bir vakıf medeniyetiyiz. İyilikte, hayır işlerinde yeni ufuklar açmış bir milletiz.” ifadelerini kullandı.
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Vakıflar Haftası Kutlama Programı | Başkan Erdoğan: Evliliğin önündeki engeller kaldırılmalı
Evliliğin önündeki engeller kaldırılmalı
"Evliliğin önündeki engeller kaldırılmalı"
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