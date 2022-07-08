08 Temmuz 2022, Cuma
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Vakalar arttı Kovid servisleri geri dönüyor! Bayramda tedbiri elden bırakmayın
Kovid-19 vakalarının yeniden tırmanışa geçmesiyle uzmanlar tedbirlere uyulması çağrısı yapıyor. Uzmanlar aşılamanın üstünden aylar geçtiğini, bağışıklık düştüğü için Kovid-19 vakalarının arttığını söylüyor. Hastanelerde kapatılan Kovid-19 servislerinin açılmasına dönük çalışmalar var.