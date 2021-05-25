Vaka sayısında endişelendiren yükseliş! Sağlık Bakanlığı 25 Mayıs koronavirüs tablosunu açıkladı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 175 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 9 bin 375 yeni vaka sayısı olduğunu açıkladı. Son dakika haberine göre dün 7523 olan vaka sayısı bugün 9375'e yükseldi. Hasta ve vefat sayılarındaki düşüş ise sürdü. Ayrıntılar haberimizde...

SON DAKİKA HABERİ Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 175 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 46 bin 621'a yükseldi. Toplamda 52 milyon 817 bin 437 test yapıldı.

Bugün yapılan 223 bin 104 testten 9 bin 375 yeni vaka sayısı, 693 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 203 bin 385 olduğu, bugün iyileşen 11 bin 192 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 45 bin 508'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,1, ağır hasta sayısının ise bin 667 olduğu açıklandı.