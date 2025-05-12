Uzmanlar A Haber’de açıkladı PKK kendini feshederse yeni bir aktör çıkar mı?

Türkiye'nin 50 yıllık terörle mücadelesinde tarihi sayfa kapanıyor mu? PKK, Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla fesih kararı aldı. A Haber canlı yayınında bu kritik gündemi değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı İlker Güçlü ile Gazeteci Kurtuluş Teyiz, 'PKK’nın kendini feshetmesi, Irak veya Suriye’de başka bir canavar ortaya çıkarır mı? Sorusuna yanıt vererek sürecin perde arkasına dair önemli bilgiler verdi.