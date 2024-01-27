27 Ocak 2024, Cumartesi
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Uzayda hangi deneyler yapılıyor? Alper Gezeravcı deneyleri sürdürüyor
Alper Gezeravcı çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzaya gönderilen ilk Türk astronot oldu. Gezeravcı aralarında kanserden, bağışıklık hücrelerine, alglerden, propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu 13 deney gerçekleştirilecek. Detayları A Haber canlı yayınına konuk olan mikrobiyoloji ve genetik uzmanı Dr. Cihan Taştan anlattı.