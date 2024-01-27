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Uzayda hangi deneyler yapılıyor? Alper Gezeravcı deneyleri sürdürüyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.01.2024 11:18
Alper Gezeravcı çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzaya gönderilen ilk Türk astronot oldu. Gezeravcı aralarında kanserden, bağışıklık hücrelerine, alglerden, propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu 13 deney gerçekleştirilecek. Detayları A Haber canlı yayınına konuk olan mikrobiyoloji ve genetik uzmanı Dr. Cihan Taştan anlattı.
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