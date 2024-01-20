20 Ocak 2024, Cumartesi
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Uzay misyonu için ilk adım atıldı! Uzayda 2 hafta neler yapılacak?
Türkiye ilk kez yer çekimsiz ortamda deney yapma imkanı yakaladı. Uzayda yapılacak 13 deneyden hangi sonuçlar elde edilecek? Konuyla ilgili detayları TUSAŞ Uzay Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Lokman Kuzu A Haber canlı yayınına bağlanarak aktardı.