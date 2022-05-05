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Uyuz hastalığında korkunç artış! Belirtileri neler, hangi tedbirler alınmalı?

A Haber
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Giriş: 05.05.2022 15:54
Pandemiyle birlikte son 1-2 yılda başta uyuz ve mantar hastalıklarında ciddi artış yaşandı. Hatta uyuz hastalığı, bu yılın başından itibaren yüzde 50 artış gösterdi. Bu tür hastalıklara karşı hangi tedbirler alınmalı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Rüya Akkuş’un konuğu olan dermatolog Dr. Seval Karasatı değerlendirdi.
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