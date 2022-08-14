Üstün Dökmen’in Başörtüsü rahatsızlığı

28 Şubatçı zihniyetin ülkemizde hala diri bir sorun olduğunun, mazide kalmadığının bir göstergesini izleyeceksiniz birazdan. Prof. Dr. Üstün Dökmen katıldığı bir programda başörtülü rehber öğretmenleri, Psikologları ve Psikiyatristleri hedef aldı. Başörtüsüyle görev yapmalarının meslek etiğine aykırı olduğunu anlattı. Başörtülülerin öğretmen olmasına ise "milli eğitim izin verdiği bu görevi yapabilirler" dedi. Aslında öğretmen de olmamalılar mesajı verdi. İşte tepki çeken o ifadeler.