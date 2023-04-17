Üsküdar'da 50 bin kişi ile iftar: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili Üsküdar Belediyesi’nin düzenlediği ve depremzedelerin de yer aldığı 50 bin kişilik ‘Büyük Üsküdar İftarı’nda hitap etti. Başkan Erdoğan deprem turistlerinin peşinden gitmeyeceklerini söylerken "6 Şubat'tan bu yana geçen 70 günde bir an olsun deprem bölgesindeki kardeşlerimizi yalnız bırakmadık" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...