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Ürdün’de teröre karşı 5’li toplantı!

Ürdün'de teröre karşı 5'li toplantı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.03.2025 18:26
Güncelleme:09.03.2025 18:26
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile birlikte Amman’da "Türkiye-Ürdün 3+3 Toplantısı"na katıldı. Bakanlar ve MİT Başkanı Beşli Güvenlik Zirvesi'ne katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amman'da Beşli Güvenlik Zirvesi'nde konuştu. Bakan Fidan Lazkiye'de yaşanan olaylara ilişkin, "Suriye'de olanlar provokasyon" dedi.
Ürdün’de teröre karşı 5’li toplantı!
Ürdün’de teröre karşı 5’li toplantı!
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