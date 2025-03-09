09 Mart 2025, Pazar
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Ürdün'de teröre karşı 5'li toplantı!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile birlikte Amman’da "Türkiye-Ürdün 3+3 Toplantısı"na katıldı. Bakanlar ve MİT Başkanı Beşli Güvenlik Zirvesi'ne katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amman'da Beşli Güvenlik Zirvesi'nde konuştu. Bakan Fidan Lazkiye'de yaşanan olaylara ilişkin, "Suriye'de olanlar provokasyon" dedi.