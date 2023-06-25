Ünlü sanatçı Özkan Uğur entübe edilmişti! Ailesinden açıklama: Güzel haberler almaya başladık

Üç aydır yoğun bakımda olan MFÖ grubunun üyesi ünlü sanatçı Özkan Uğur, entübe edilmişti. Tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden sanatçı Uğur'un ailesi, instagram hesabından açıklama yaparak, "Uğur'un dün itibariyle hastalığıyla ilgili çok güzel haberler almaya başladık. Doktorlarının büyük gayreti ve Allah'ın izniyle tedavilerin yan etkilerinden kaynaklanan sorunlarının da yakında çözüleceğine ve yoğun bakımdan çıkacağına inancımız tamdır." dedi.