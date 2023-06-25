25 Haziran 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ünlü sanatçı Özkan Uğur entübe edilmişti! Ailesinden açıklama: Güzel haberler almaya başladık

Ünlü sanatçı Özkan Uğur entübe edilmişti! Ailesinden açıklama: Güzel haberler almaya başladık

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.06.2023 11:24
Üç aydır yoğun bakımda olan MFÖ grubunun üyesi ünlü sanatçı Özkan Uğur, entübe edilmişti. Tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden sanatçı Uğur'un ailesi, instagram hesabından açıklama yaparak, "Uğur'un dün itibariyle hastalığıyla ilgili çok güzel haberler almaya başladık. Doktorlarının büyük gayreti ve Allah'ın izniyle tedavilerin yan etkilerinden kaynaklanan sorunlarının da yakında çözüleceğine ve yoğun bakımdan çıkacağına inancımız tamdır." dedi.
Entübe edilmişti! Ailesinden açıklama geldi
Entübe edilmişti! Ailesinden açıklama geldi
Yavaş işten çıkarmama sözünü tutmadı
Yavaş "işten çıkarmama" sözünü tutmadı
WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı
WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı
Rusya ile Wagner krizinin 1 günlük şifreleri A Haber’de
Rusya ile Wagner krizinin 1 günlük şifreleri A Haber'de
TCG Anadolu’nun eğitim görüntüleri nefes kesti
TCG Anadolu'nun eğitim görüntüleri nefes kesti
Çatışmalar iç savaşa dönüşür mü?
Çatışmalar iç savaşa dönüşür mü?
FETÖ elebaşının yeğeni yakalandı
FETÖ elebaşının yeğeni yakalandı
’’Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazır’’
''Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazır''
Wagner konvoyu böyle vuruldu!
Wagner konvoyu böyle vuruldu!
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü
Putin kaçtı iddiası! O ülkeye...
"Putin kaçtı" iddiası! O ülkeye...
Wagner nedir?
Wagner nedir?
Daha Fazla Video Göster