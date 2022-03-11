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Unkapanı Köprüsü bağlantı noktasındaki ayrılma sebebiyle kapatıldı!

A Haber
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Giriş: 11.03.2022 13:23
Unkapanı Köprüsü bağlantı noktasındaki ayrılma nedeniyle kapatıldı. Bağlantı noktasındaki ayrılma sebebiyle araç geçişi durduruldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.

Kübra Kılıç'ın canlı yayında aktardıkları:

"Evet şu anda biz tam olarak o noktayız. Unkapanı Köprüsü'nün üzerindeyiz. Burada bağlantı noktasında bir ayrılma meydana geldi. Ayrılmadan dolayı şu anda Unkapanı Köprüsü trafiğe kapatıldı. Şu anda köprü üzerinde insanlar.

Köprüde şu anda 13 santim genişliğinde bir açıklık var. Bu araçlardan ziyade insanların bile hayatını tehlikeye sokabilir. Oluşan ayrığa inşaların ayağı bile geçebilir. Bölgede trafik akışı tamamen kesilmiş durumda.

Ayrık oldukça büyük derecede ve manzara korkunç. Yukarından bakıldığında deniz görülebiliyor. Şu anda burada oluşan ayrığa bir ayak rahat şekilde girebiliyor. Yayaların yürüdüğü bölgede koruma olduğu için o nokta görünmüyor ama açık büyüyor.

Yolun sonundan yaya yoluna doğru açılma büyüyor o noktada bağlantı yapılmış durumda. Burada durumda çok tehlikeli. Şu anda burada vatandaşların araba kullanması çok tehlikeli. Bu açıklık giderek büyüyor."

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