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Üniversite yurt başvuruları başladı! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu duyurdu (SON DAKİKA)

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Giriş: 06.09.2021 21:17
Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Bakanlığa bağlı öğrenci yurtlarına yeni dönem yurt başvurularının başladığını açıkladı.

Twitter hesabından video paylaşımlı açıklamada bulunan Bakan Kasapoğlu, "Üniversiteli arkadaşlarım GSB Yurtlarına hoş gelecek, sefa getirecek. Yurtlarımıza başvurular başladı. Sağlıklı, güvenli, konforlu ve gelişim dolu bir ortamda barınacağınız yurtlarımıza 12 Eylül, saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz." ifadelerine yer verdi.

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