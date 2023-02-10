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Ümit Özdağ'dan gönüllü kurtarma çalışanına çirkin iftira! Provokasyonu suya düşünce paylaşımını sildi

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Giriş: 10.02.2023 19:42
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde gönüllü olarak görev alan bir vatandaşı, "Suriyeli canlı yayında itfaiye erinin cep telefonunu çaldı" diyerek servis etti. Hedef gösterilen Abdulbaki Bozdağ, "Ümit Özdağ'ın yaptığı provokatörlüktür. Ben Türk vatandaşıyım. Hırsız hiç değilim, ben Diyanet Vakfı'nda hafız biriyim. 2-3 gündür depremzedelere yardım götürüyoruz." ifadelerini kullandı. Özdağ, skandalının ortaya çıkmasının ardından paylaşımını sildi.
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