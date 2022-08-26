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Ümit Özdağ'dan cuma namazında şov: Kameralar kendisine çevrilince imamı hedef aldı

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Giriş: 26.08.2022 18:18
Güncelleme:26.08.2022 18:18
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün cemaatinde yer aldığı cuma namazında, Atatürk'ün ismini anmadığı gerekçesiyle imama tepki gösterdi. Tam da kameralar kendisine çevrildiği sırada şova girişen Özdağ, "Atatürk'e rahmet okumayacak mıyız?, Atatürk'ün ruhuna fatiha" diyerek, cemaatin şaşkın bakışları arasında bir anda dua etmeye başladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mustafa Kemal Atatürk'ün ve dönemin bakanlarının imzasını taşıyan 5 Mart 1926 tarihli kararnameyi işaret ederek, "Hutbelerde isim anılmamasını merhumun kendisi istemiş. Daha sonraki süreçte de hiç hutbelerde yazılmamış." demişti.
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