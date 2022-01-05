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Ümit Özdağ Meral Akşener’in gerçek yüzünü anlattı! "İmaj operasyonu..."

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Giriş: 05.01.2022 23:35
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında "FETÖ'cü" iddiasında bulunan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti'den ihraç edilmek istenmiş, daha sonra yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. O dönem yaşananlar hakkında katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulunan Ümit Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında "FETÖ'cü" iddiasında bulunan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti'den ihraç edilmek istenmiş, daha sonra yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. O dönem yaşananlar hakkında katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulunan Ümit Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında dikat çeken iddialarda bulundu.

"İYİ PARTİ MELEZ BİR PARTİYE DÖNÜŞTÜ"

İYİ Parti'nin kuruluş amacından saparak 'melez bir parti' olduğunu savunan ayan Özdağ, Akşener'in kendisini 'partiden çok kaba bir şekilde kovduğunu' söyledi.

Kendisine yöneltilen, "Parti kurulduğundaki çizgisi neydi, ne nereye kaydı?" sorusuna yanıt veren Özdağ, "Kendi ifadeleriyle melez parti oldu. Bizim verdiğimiz söz, Türk milliyetçiliğini iktidara taşımaktı. Bir milli merkez olmaktı, olmadı." şeklinde konuştu.

"MERAL AKŞENER BANA İMAJ OPERASYONU YAPTI"

Partililere uyarılarda bulunduğunu fakat hiçbir zaman dinlenmediğini ifade eden Özdağ, Akşener'in kendisiyle çalışmak istemediğini 'bir eleman yollatarak' söylediğini ifade etti.

Özdağ, "Akşener benimle birlikte çalışmak istemediğini ifade etti. Nazik bir şekilde değil çok kaba bir şekilde. Elemanını yollattı, haber yolladı. Aday olmadığım kongrede üzerimi çizdirtti, benim üzerimden bir imaj operasyonu yaptı." sözlerine yer verdi.

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