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Uludağ’da otel yangını: 2 can kaybı! Yangın süs bitkisinden çıkmış

Uludağ'da otel yangını: 2 can kaybı! Yangın süs bitkisinden çıkmış

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.03.2025 09:43
Türkiye dün sabah güne Uludağ'dan gelen otel yangını haberiyle uyandı. Kafeteryada başlayan yangın oteli dakikalar içinde tamamen sardı. Aslında bu tehlike iki ay önce yapılan denetimde tespit edildi ve otel kapatıldı. Ama çalışanlar içerideydi. Kayak hocalığı yapan baba-oğul yangında hayatlarını kaybetti. Otel müdürü gözaltında. Bursa Uludağ'daki otel yangını ile ilgili bilirkişi ekipleri incelemelerde bulunacak. Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
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Uludağ’da otel yangını: 2 can kaybı! Yangın süs bitkisinden çıkmış
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