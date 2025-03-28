Uludağ’da otel yangını: 2 can kaybı! Yangın süs bitkisinden çıkmış

Türkiye dün sabah güne Uludağ'dan gelen otel yangını haberiyle uyandı. Kafeteryada başlayan yangın oteli dakikalar içinde tamamen sardı. Aslında bu tehlike iki ay önce yapılan denetimde tespit edildi ve otel kapatıldı. Ama çalışanlar içerideydi. Kayak hocalığı yapan baba-oğul yangında hayatlarını kaybetti. Otel müdürü gözaltında. Bursa Uludağ'daki otel yangını ile ilgili bilirkişi ekipleri incelemelerde bulunacak. Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.

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