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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Karaman’da!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Karaman'da!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.04.2025 20:02
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karaman'da temaslarda bulundu. Valiliği ziyaret eden Uraloğlu, kentteki yatırımlarla ilgili bilgi aldı. AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Bakan Uraloğlu, Karaman'a bakanlık olarak 49 milyar liralık yatırım yapıldığını açıkladı.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Karaman’da!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Karaman’da!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Karaman'da!
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