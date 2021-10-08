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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan A Haber'e özel açıklamalar

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Giriş: 08.10.2021 22:31
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber'e özel canlı yayında son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Karaismailoğlu Türkiye'nin 5G'ye geçişine yönelik detayları paylaşırken, Kanal İstanbul'un maliyetine ilişkin açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu projenin genel bütçeye yük olmadan çözüleceğinin altını çizerken, İstanbul'da farklı metro çalışmalarının da sürdüğünü belirtti. İstanbul'da yaşanan İETT otobüsleri hakkındaki sorunlara da değinen Bakan Karaismailoğlu çözüm için de önerilerde bulundu. İşte detaylar...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan A Haber’e özel açıklamalar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan A Haber'e özel açıklamalar
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