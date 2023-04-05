05 Nisan 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin önü açıktır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin önü açıktır

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.04.2023 01:11
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber’de Merve Türkay’ın sunumuyla canlı yayınlanan Memleket Meselesi programında, hükümetin hayata geçirdiği ve açılması gün sayan dev projelere dair önemli açıklamalarda bulundu. CHP’li İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetiminde İstanbul’un düştüğü zor durumu anlatan Bakan Karaismailoğlu, Çam ve Sakura Hastanesi’nde yarım kalan projeleri devletin üstlenerek tamamlamasına değindi. Karaismailoğlu, “İBB’nin yolu ve metroyu yapmaması duyarsızlık İBB bu hızla 40 yılda metro yapar.” dedi. 14 Mayıs'ta sonrası 'yola devam mesajı da veren Bakan Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanlığımız liderlinde çok şeyi başardık. Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin önü açıktır. Türkiye dünyanın en güçlü devletleri arasında yer alacak. Türkiye alt yapısını tamamladı." şeklinde konuştu. Ayrıca Karaismailoğlu, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Zigana Tüneli'nin bu ay hizmete gireceğini duyurdu.
Bakan Karaismailoğlu’ndan A Haber’de
Bakan Karaismailoğlu’ndan A Haber'de
Bu adamlar seçilmezse...
"Bu adamlar seçilmezse..."
Başkan Erdoğan Togg’un direksiyonunda
Başkan Erdoğan Togg'un direksiyonunda
Başkan Erdoğan’dan 14 Mayıs mesajı
Başkan Erdoğan’dan 14 Mayıs mesajı
Başkan Erdoğan’a Milli Görüş’ten destek
Başkan Erdoğan’a Milli Görüş’ten destek
Finlandiya resmen NATO üyesi! İsveç bekleyecek
Finlandiya resmen NATO üyesi! İsveç bekleyecek
Bakan Akar, Yunan mevkidaşıyla Hatay’da görüştü
Bakan Akar, Yunan mevkidaşıyla Hatay'da görüştü
FOX TV’nin yalanını böyle ifşa etti
FOX TV'nin yalanını böyle ifşa etti
Deprem bölgesi için YKS kararı
Deprem bölgesi için YKS kararı
Başkan Erdoğan’dan Türkeş’in kabrine ziyaret
Başkan Erdoğan'dan Türkeş'in kabrine ziyaret
Togg’da ikinci teslimat!
Togg'da ikinci teslimat!
PKK’dan koalisyona bir mesaj daha
PKK'dan koalisyona bir mesaj daha
Daha Fazla Video Göster