Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin önü açıktır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber’de Merve Türkay’ın sunumuyla canlı yayınlanan Memleket Meselesi programında, hükümetin hayata geçirdiği ve açılması gün sayan dev projelere dair önemli açıklamalarda bulundu. CHP’li İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetiminde İstanbul’un düştüğü zor durumu anlatan Bakan Karaismailoğlu, Çam ve Sakura Hastanesi’nde yarım kalan projeleri devletin üstlenerek tamamlamasına değindi. Karaismailoğlu, “İBB’nin yolu ve metroyu yapmaması duyarsızlık İBB bu hızla 40 yılda metro yapar.” dedi. 14 Mayıs'ta sonrası 'yola devam mesajı da veren Bakan Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanlığımız liderlinde çok şeyi başardık. Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin önü açıktır. Türkiye dünyanın en güçlü devletleri arasında yer alacak. Türkiye alt yapısını tamamladı." şeklinde konuştu. Ayrıca Karaismailoğlu, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Zigana Tüneli'nin bu ay hizmete gireceğini duyurdu.