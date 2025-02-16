Şam Havalimanı yenileme çalışmaları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şam Havalimanı’nın iyileştirilmesi kapsamında Türkiye’den 25 kişilik teknik ekibin Suriye’de çalışmalara başladığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, “Şam Havalimanı’nda ve Suriye hava sahasında uçuşların emniyetli gerçekleşmesini sağlamak için toplam 113 araç, cihaz ve sistemi 6 tır ile sevk ettik. Cihaz kurulumlarını yapan ekibimiz Şam Havalimanı personelinin eğitim süreçlerini de tamamlayacak.” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN