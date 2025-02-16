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Ulaştırma Bakanlığı Şam Havalimanı’nı yenileme çalışmalarına başladı

Ulaştırma Bakanlığı Şam Havalimanı’nı yenileme çalışmalarına başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.02.2025 11:25
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şam Havalimanı’nın iyileştirilmesi kapsamında Türkiye’den 25 kişilik teknik ekibin Suriye’de çalışmalara başladığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, “Şam Havalimanı’nda ve Suriye hava sahasında uçuşların emniyetli gerçekleşmesini sağlamak için toplam 113 araç, cihaz ve sistemi 6 tır ile sevk ettik. Cihaz kurulumlarını yapan ekibimiz Şam Havalimanı personelinin eğitim süreçlerini de tamamlayacak.” dedi.
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Ulaştırma Bakanlığı Şam Havalimanı’nı yenileme çalışmalarına başladı
Şam Havalimanı yenileme çalışmaları
Şam Havalimanı yenileme çalışmaları
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