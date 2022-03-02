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Ukrayna savaşının gösterdiği ırkçılık! İnsan hakları sadece Avrupa için mi geçerli?

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Giriş: 02.03.2022 13:21
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı Batı’nın ikiyüzlülüğünü yeniden açık bir şekilde ortaya koydu. Suriye, Libya, Irak, Arakan, Yemen, Bosna Hersek ve Keşmir'deki insan hakları ihlallerine susan Batı, vahşet Avrupa Kıtası’nda olunca tepki göstermekte gecikmedi. "Sarı saçlı, mavi gözlü Avrupalıların öldüğünü görmek çok üzücü" ifadeleri her geçen gün arttı. Oysa Bosna'yı sarışın ve mavi gözlü olmak da kurtaramamıştı. Çünkü onlar Müslümanlardı. İşte, Avrupa'nın insan hakları konseptinin sadece kendileri için geçerliği olduğunu anlatan analiz haberimiz…
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