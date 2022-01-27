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Ukrayna krizi | Türkiye arabulucu olacak mı? Rusya'nın ABD'ye yanıtı ne olacak?

A Haber
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Giriş: 27.01.2022 16:37
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna krizi konusunda ABD’nin taleplerine olumsuz yanıt verdiklerini açıkladı. Sınır hattında gerilim yükselirken Kremlin, Rusya lideri Putin’in Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın teklifini kabul ettiğini ve Türkiye’ye geleceğini açıkladı. Türkiye arabulucu olacak mı? Rusya'nın ABD'ye yanıtı ne olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün değerlendirdi.

A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün açıklamaları:

"Türkiye oldukça zorlu coğrafyada yer alıyor. Kısa süre önce Kafkasya'da bir çatışma yaşanmıştı. Güneyimizde Suriye krizi devam ediyor. Filistin, Libya ve Kıbrıs problemleri var. Bu kadar zor bir durum varken Türkiye kuzeyinde Rusya ve Ukrayna arasında bir sıcak çatışma istemiyor.

Bu çatışma sadece Rusya-Ukrayna arasında değil Rusya ile Ukrayna ve Batı dünyası arasında olacak ve dolayısıyla etkileri Türkiye'ye de dokunacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin yapmak istediğini net şekilde ortaya koydu. Eğer isterlerse Türkiye arabuluculuk yapacaktır.

Bu teklife tarafların olumlu yaklaştığını biliyoruz. Bu süreç iki ziyaretten sonra netleşecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gidecek sonra Putin ile Türkiye'de görüşecek. Ben bu görüşmelerin şubat ayı çerisinde olacağını tahmin ediyorum.

Çözüm çabaları çok odaklı olacaktır. Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak yapabilecekleri var. Türkiye'nin 2 ülkeyle çok yakın ilişkileri var. Türkiye-Rusya ilişkileri Rusya-Ukrayna ilişkilerinde bir örnek teşkil edebilir. Türkiye ve Rusya Suriye ve Libya konusunda birbirine hiç yakın değil ama buna rağmen ilişkiler kopmadı.

İki ülkenin liderleri masada kalmaya devam etti. Çözüm belki bulunamadı ama masada kalkarak sorunların çözümsüzlüğe sürüklenmesi gibi hususlar olmadı. Bu yüzden Türkiye'nin yapacağı görüşmeler çok önemli."

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