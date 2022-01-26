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ABD ve NATO'dan Rusya'ya beklenen yanıt geldi! Ukrayna'da şimdi ne olacak?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.01.2022 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022
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ABD ve NATO’dan Rusya’ya beklenen yanıt geldi! Ukrayna’da şimdi ne olacak?

Son dakika haberleri... Rusya Dışişleri Bakanlığı, güvenlik tekliflerine ilişkin ABD'nin yazılı yanıtını aldığını açıkladı. Öte yandan NATO'dan da Rusya'nın anlaşma teklifine yazılı karşılığın iletildiği bildirildi. Rusya, Ukrayna konusundaki güvenlik teklifleri ile ilgili ABD'den yazılı yanıt beklediklerini açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ın bakanlık binasına geldiği belirtildi.

Sullivan'ın, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko ile görüştüğü bilgisine yer verilen açıklamada, "ABD Büyükelçisi, Rusya'nın güvenlik tekliflerine ilişkin ABD'nin yazılı yanıtını teslim etti." ifadesi kullanıldı.

NATO DA YAZILI KARŞILIĞI İLETTİ

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın anlaşma teklifine yazılı karşılığı ilettiklerini bildirdi.

BİR AÇIKLAMA DA ABD'DEN

Yazılı yanıtın detaylarını kamuoyuyla paylaşmayacaklarını belirten Blinken, Rusya ile diplomasinin "iyi niyet" çerçevesinde devam etmesini istediklerini vurguladı.

Blinken, yanıtlarında Rusya ile ortak zemin bularak çalışabilecekleri alanları da açıkladıklarını aktararak, "İlerleme kaydedilme potansiyeli gördüğümüz diğer alanları da belirledik. Buna, Avrupa'daki füzelerle ilgili silah kontrolü de dahil New START anlaşmasına ek bir mutabakat yaparak, bu anlaşmayı tüm nükleer silahları kapsayacak ve şeffaflık ve istikrarı artıracak şekilde genişletebileceğimizi belirttik." dedi.

ABD UKRAYNA'YA 3 PARÇA HALİNDE ASKERİ YARDIM GÖNDERDİ

ABD'nin, Ukrayna'nın güvenliğine desteğini de sürdüreceğinin altını çizen Blinken, "ABD'nin Kiev'e yaptığı askeri yardım bu hafta 3 parça halinde ulaşacak. Bu yardımların içinde Ukrayna'da ön saflarda kullanılacak Javelin füzeleri, diğer terörle mücadele sistemleri, 283 ton cephane ve askeri teçhizat olacak. Daha çok yardımın da önümüzdeki günlerde gitmesi bekleniyor." diye konuştu.

Blinken, Rusya'nın "Ukrayna'nın NATO'ya alınmaması" talebini reddettiklerine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Aylardır söylediğimizi tekrar ettik. NATO'nun 'açık kapı' politikasını sürdüreceğiz. Bizim duruşumuzda bir değişiklik yok. Açık kapı politikasını tartışmak, ABD'nin tek taraflı yapacağı bir şey değildir. Sanırım bundan daha açık konuşamam, açık kapı politikası sürüyor. Bizim taahhüdümüz bu."

Blinken, Rusya'ya verilen yazılı yanıta ilişkin Kongre üyelerini bilgilendireceğini de sözlerine ekledi.

LAVROV: HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRIZ

Geçtiğimiz saatlerde konuya ilişkin açıklama yapan Lavrov, ABD'nin talep etmesi halinde güvenlik önlemleri konusundaki yanıtı yayınlamayacaklarını belirterek, güvenlik alanında her türlü senaryoya hazır olduklarını dile getirmişti.

Lavrov, "Eğer güvenlik tekliflerimize yapıcı yanıt gelmezse ve Batı agresif yoldan yürümeye devam ederse, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in defalarca dediği gibi, Moskova gerekli önlemleri alacak. Rusya'nın ve Rus halkının güvenliği kesinlikle öncelikli ve her koşulda sağlam şekilde sağlanacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

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