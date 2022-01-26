Ukrayna Rusya arasındaki gerilimde yeni gelişme! ABD Başkanı Joe Biden'dan sert sözler: Yaptırım uygularız | A Haber Donbas'ta
Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim sürüyor. Geçtiğimiz günlerde ABD, Ukrayna'da çalışan diplomatlarını ülkeye geri çağırmıştı. Bölgede endişeleri artıran bu gelişme sonrası ABD Başkanı Joe Biden'dan dikkat çeken bir Rusya açıklaması geldi. Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptırım uygulayabileceklerini açıkladı. Peki bölgede son durum ne? Yaklaşık 1 haftadır bölgede haber nöbetinde olan A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu sıcak bölgeden son gelişmeleri aktardı. Kavasoğlu, "1 haftadan bu yana askeri hareketlilik hiç olmadığı kadar yoğun" ifadelerini kullandı.
Rusya ve Ukrayna arasında son günlerde iyice tırmanan gerilim, iki tarafta da yoğun askeri hareketliliğe neden oluyor. Son gelişmeleri dünyanın gözünü çevirdiği yerden, Donbas'tan A Haber Programları Şefi Emine Kavasoğlu aktardı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
GERİLİM TIRMANIYOR
- Gerilim günden güne artıyor. Diplomasi ile çözülecek mi diye bekleniyordu uzunca bir süredir ama galiba diplomasi kolay kolay kısaca bir çözüme ulaştıracak gibi gözükmüyor buradaki krizi. Ülkeler ardı ardına açıklamalarını sürdürüyorlar.
Dün son olarak ABD Başkanı Joe Biden'ın bir açıklaması olmuştu. Günlerdir ABD'nin buraya asker gönderebileceği konuşuluyordu henüz planımız yok dedi ama Putin'e direk bir yaptırım uygulayabiliriz dedi. Rusya eğer bölgeye saldırırsa bunun bedelleri çok ağır olur dedi.
RUSYA'DAN YENİ TATBİKAT
Rusya Kırım ve Ukrayna sınırında hareketliliğini sürdürürken yeni bir haber daha geldi ki 29 Ocak'a kadar sürecek bir tatbikat başlattı Rusya sınırda. 6 bin askerle başlatıldı bu tatbikat ve kara birliklerinin yanı sıra deniz ve hava güçleri de katılıyor bu tatbikata.
ASKERİ HAREKETLİLİK SÜRÜYOR
Ukrayna özel izleme misyonunu artık bölgede daha sık görür olduk. AGİT himayesinde gerilimin azaltılması ve barışa katkıda bulunmakla görevli sivil gözlemciler…
İşte o gözlemcileri artık bu sınırda görmek daha mümkün. Önceden günde birkaç kez gördüğümüz o araçlar artık bölgeye neredeyse 10 dakikada bir gidip Donbas bölgesinden şu anda görmüş olduğunuz askeri kontrol noktasından geçerek izlemelerde bulunuyorlar. Askeri hareketlilik de devam ediyor.
Biden, Moskova'nın işgal hamlesinin tüm dünya için ciddi sonuçları olacağını söyledi ve "Hiçbir NATO üyesi, NATO'nun kendilerine yardıma gelip gelmeyeceği konusunda endişe duymasın" dedi.
NATO, 2014'te Rusya ile Ukrayna arasında çatışmaların başlamasının ardından ülkeye desteğini artırmış durumda. Joe Biden, Ukrayna kriziyle ilgili olarak Avrupa'daki müttefikleriyle aralarında "tam bir görüş birliği" olduğunu da söyledi.
ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, Avrupa Birliği ve NATO liderlerinin katıldığı video konferans görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali durumunda hızla "benzeri görülmemiş" yaptırımlar uygulanması kararlaştırıldı.
Biden, "Çok iyi bir görüşmeydi. Avrupalı liderlerle tam görüş birliği içindeyiz" ifadesini kullandı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de görüşmenin çok iyi geçtiğini, Rusya'nın harekete geçmesinin "ciddi sonuçları" olacağı konusunda anlaşıldığını söyledi.
İngiltere'de Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre görüşmeye katılan liderler, Rusya'nın harekete geçmesi durumunda "uluslararası birliğin" çok önemli olduğu konusunda hemfikir.
ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da gerilimin artmasının ardından dün 8 bin 500 askerin yüksek alarm seviyesine geçirildiğini açıkladı. Ukrayna sınırında yaklaşık 100 bin asker konuşlandıran Rusya ise Ukrayna'yı işgal etmeyi planladığına yönelik iddiaları yalanlıyor.
Batılı ülkeler Rusya'nın Ukrayna'ya işgal başlatabileceği yönünde kaygıların arttığını belirterek bölgede savunmasını güçlendiriyor.
NATO sözcüsü Oona Lungescu, Litvanya, Romanya, Bulgaristan ve Karadeniz bölgelerine takviye savaş uçağı ve gemisi gönderileceğini duyurdu.
NATO'nun bu son açıklaması, İngiltere ve ABD'nin büyükelçilik çalışanlarını bölgeden çekme kararının hemen ardından geldi. Kremlin ise Batılı ülkeleri "yanlış bilgi paylaşmak ve histeri yaratmak" ile suçladı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'ya olası işgalin "acılı, şiddet dolu ve kanlı" olacağını ve "felaket" bir karar anlamına geleceğini iletmenin önemli olduğunu söyledi.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki büyükelçilik personelini geri çekmeye başladı. Karara gerekçe olarak, bölgede gerilimin artması gösterildi. Daha önce ABD de Ukrayna Büyükelçiliği'nde çalışanların ailelerinden bölgede artan gerilim nedeniye ülkeyi terk etmelerini istemişti.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, henüz büyükelçilik çalışanlarına yönelik doğrudan bir tehdit olmadığını belirtse de, ilk etapta büyükelçilik personelinin yaklaşık yarısını çekme kararı aldı.
ABD Dışişleri Bakanlığı da zorunlu olmayan büyükelçilik personelinin ülkeden ayrılmasına izin verdi, Ukrayna'daki ABD vatandaşlarına da benzer bir seçeneği düşünmeleri çağrısı yaptı.
ABD ayrıca vatandaşlarını, bölgede süren gerginlik yüzünden, Ukrayna ve Rusya'ya seyahat etmemeleri konusunda uyardı. Yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı önemli bir askeri harekat planladığına dair Haberler olduğu belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı kararın bir tahliye stratejisi kapsamında alınmadığını ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda "çalışanlarını ülkeden çıkaramayacak durumda" olacağını açıkladı. Açıklamada, bölgede güvenlik koşullarının "öngörülemez ve kısa sürede kötüleşebilecek durumda olduğu" kaydedildi.
ABD başta olmak üzere NATO ülkeleri, Rusya'nın askeri yığınak ve tatbikatları karşısında Ukrayna'nın da birlik üyesi yapılması ihtimalini daha yüksek sesle dile getirdikçe Rusya da buna itirazlarını artırıyor ve daha sert açıklamalar yapıyor.
Son aylarda yaşanan diplomasi trafiği ve liderlerin görüşmeleri de bugüne kadar sonuçsuz kaldı ve sınırdaki gerilim arttı.
Öyle ki, Batılı ülkeler Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhakından sonra bir kez daha Ukrayna'ya işgal başlatabileceği yönünde kaygıların arttığını belirterek Ukrayna'ya askeri desteğe başladı.
ABD ve İngiltere dahil olmak üzere birçok ülke de Ukrayna'ya mühimmat ve askeri birlik tedarik ediyor. ABD'nin Ukrayna'ya askeri mühimmat yardımının ilk sevkiyatı ise Pazar günü Kiev'e ulaştı. İngiltere de dahil pek çok NATO ülkesi de, Ukrayna'ya askeri mühimmat ya da askeri birlik gönderiyor.
2014'te Rusya ve Ukrayna sınırında yaşanan gerilim, Rusya'nın Ukrayna'ya bağlı Kırım'ı ilhakıyla sonuçlanmıştı. Batı'dan Rusya'ya yönelik yaptırımlar gelmişti.
Aynı dönemde Ukrayna'nın doğusundaki, Rusya sınırındaki Donetsk'te de Moskova'dan destek alan Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasında da çatışmalar yaşanmıştı.
Savaş 2015'te sona ermiş olsa da, Temmuz 2020'deki ateşkese kadar çatışmalar devam etmişti. Savaşta yaklaşık 15 bin kişi hayatını kaybetmişti.
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