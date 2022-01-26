Ukrayna Rusya arasındaki gerilimde yeni gelişme! ABD Başkanı Joe Biden’dan sert sözler: Yaptırım uygularız | A Haber Donbas’ta

GERİLİM TIRMANIYOR

- Gerilim günden güne artıyor. Diplomasi ile çözülecek mi diye bekleniyordu uzunca bir süredir ama galiba diplomasi kolay kolay kısaca bir çözüme ulaştıracak gibi gözükmüyor buradaki krizi. Ülkeler ardı ardına açıklamalarını sürdürüyorlar.

Dün son olarak ABD Başkanı Joe Biden'ın bir açıklaması olmuştu. Günlerdir ABD'nin buraya asker gönderebileceği konuşuluyordu henüz planımız yok dedi ama Putin'e direk bir yaptırım uygulayabiliriz dedi. Rusya eğer bölgeye saldırırsa bunun bedelleri çok ağır olur dedi.